Europe: la bourse de Paris décroche, plombée par les banques et la crise politique
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:35
Ce coup de tonnerre dans la politique française entraîne une nette hausse de l'obligataire avec une OAT à 10 ans qui grimpe à 3,58%, tandis que le Bund de même échéance se maintient vers 2,71%, soit un spread qui grimpe vers 87 pb.
Outre-Atlantique, Washington fait toujours face au 'shutdown' qui provoque l'arrêt de la publication de nombreuses statistiques, forçant les investisseurs à naviguer à vue.
Ce matin, les marchés ont toutefois pu prendre connaissance des statistiques des ventes au détail sur le Vieux Continent. Ainsi, entre juillet et août 2025, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de 0,4% et de 0,3% respectivement en juillet.
Dans la zone euro en août, elles se sont accrues de 0,3% pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, et de 0,4% pour les carburants automobiles en magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles).
'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.
Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce avoir reçu, en collaboration avec KlinRisk Inc., le marquage CE pour le Kidney Klinrisk Algorithm, premier outil d'évaluation des risques fondé sur l'intelligence artificielle (IA) permettant de prédire le déclin progressif de la fonction rénale.
AstraZeneca annonce ce matin que Datroway a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale en tant que traitement de 1re ligne pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique pour lesquelles l'immunothérapie n'était pas une option dans TROPION-Breast02.
Enfin, Nordex a reçu des commandes pour deux projets en Ukraine d'une capacité combinée de 188,8 MW de la part du groupe OKKO. À partir de la mi-2026, le groupe Nordex fournira 32 turbines N163/5.X. Les contrats comprennent également des ententes de service d'une durée de 20 ans.
A lire aussi
-
Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir intercepté plus de 250 drones dans l'une des plus importantes attaques ukrainiennes en 3 ans
Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. L'Ukraine a lancé l'un de ses plus importantes attaques contre la Russie, qui a indiqué ... Lire la suite
-
Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas doivent tenir des discussions indirectes lundi en Egypte, le président américain Donald Trump pressant les négociateurs "d'avancer rapidement" pour obtenir la libération des otages et mettre fin à deux ans de guerre ... Lire la suite
-
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite
-
La croissance des ventes au détail dans la zone euro a ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer