Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: l'optimisme tend à prévaloir information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - L'optimisme tend à prévaloir sur les places européennes ce jeudi (+0,4% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), encouragées par de nouveaux indices PMI reflétant une amélioration de la conjoncture économique de la région.



À 50,3 en mars contre 49,2 en février, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est hissé au-dessus de la barre des 50 du sans changement pour la première fois depuis mai 2023, signalant ainsi un retour de la croissance dans le secteur privé.



'La demande devrait continuer à augmenter, grâce notamment à une hausse des salaires dont le rythme est actuellement plus marqué que celui de l'inflation', réagit Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Pointant aussi un apaisement des tensions sur les prix, il juge toutefois que ce dernier ne suffit pas à indiquer de manière claire un recul de l'inflation à plus long terme et il continue d'anticiper une baisse des taux par la BCE en juin plutôt qu'en avril.



Au Royaume-Uni, la croissance s'est poursuivie dans les services en mars, mais à un rythme moins soutenu qu'anticipé, au vu de l'indice PMI qui ressort à 53,1 dans sa version définitive, contre 53,4 en version préliminaire et après 53,8 en février.



Dans l'actualité des valeurs, PageGroup bondit de 7% à Londres grâce à un relèvement de conseil à 'achat' chez UBS, alors que Ferrari cède à l'inverse 1% sous l'effet d'une dégradation de recommandation à 'pondérer en ligne' chez Barclays.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.