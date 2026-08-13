Europe Inc s'apprête à connaître l'une de ses meilleures saisons de publication de résultats depuis des années

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Les prévisions de bénéfices des entreprises européennes de premier ordre pour le deuxième trimestre ont progressé pour la huitième semaine consécutive, ce qui place la région en passe de connaître l'une de ses meilleures saisons de publication de résultats depuis des années, les bénéfices en forte hausse dans les secteurs de l'énergie et des matières premières compensant les signes d'un ralentissement de la demande dans d'autres secteurs.

Les entreprises de l’indice STOXX 600 .STOXX devraient désormais afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 23,4%, selon les données de LSEG I/B/E/S, qui s’appuient sur les résultats publiés par 268 entreprises et sur les estimations concernant celles qui n’ont pas encore publié leurs résultats.

Les entreprises du secteur de l’énergie devraient être en tête de la progression, leurs bénéfices devant plus que doubler par rapport à l’année précédente après la flambée des cours du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran .

Le secteur des matières premières devrait occuper la deuxième place en termes de croissance, avec des bénéfices qui devraient progresser de près de 70%, contribuant ainsi à étendre la reprise des bénéfices au-delà des producteurs de pétrole.

Hors secteur de l’énergie, les entreprises de l’indice STOXX 600 devraient tout de même afficher une croissance de leurs bénéfices de 12,3%, ce qui suggère que la vigueur de la saison des résultats ne repose pas uniquement sur la hausse des prix des matières premières.

La croissance du chiffre d’affaires devrait être plus modeste. Les entreprises de l’indice STOXX 600 devraient enregistrer une hausse de leurs ventes de 11,4% par rapport à l’année précédente, en baisse par rapport à l’estimation de croissance de 12,6% établie la semaine dernière.

Sur les 268 entreprises ayant publié leurs résultats à ce jour, 58,6% ont dépassé les attentes des analystes, un chiffre supérieur à la moyenne de 54% enregistrée pour un trimestre type depuis 2012.

Si la saison des résultats a globalement dépassé les attentes, les investisseurs restent attentifs à la question de savoir si la dynamique des bénéfices pourra se maintenir au second semestre, alors que la croissance mondiale ralentit et que les tensions géopolitiques continuent d’assombrir les perspectives.