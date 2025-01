Europe: gains timides pour une séance riche en statistiques information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Des gains timides s'affichent sur les principales places européennes en fin de matinée (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,1% à Paris), un certain attentisme prévalant à l'approche de plusieurs rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique.



A la veille d'une fermeture exceptionnelle de Wall Street en hommage à Jimmy Carter, décédé la semaine dernière, plusieurs données américaines sont attendues ce mercredi, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé pour décembre.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs, dans la soirée, aux minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), réunion qui a vu la banque centrale américaine réduire ses taux de 25 points de base.



En attendant, la matinée a vu paraitre plusieurs données sur le vieux continent, dont l'indice du sentiment économique dans la zone euro qui s'est contracté de 1,9 point à 93,7 et les commandes manufacturières allemandes qui ont chuté de 5,4% en novembre.



'En particulier, la tendance positive des derniers mois sur les grosses commandes ne s'est pas poursuivie et celles-ci ont sensiblement diminué', pointe Commerzbank, pour qui 'une reprise de la situation de l'industrie allemande n'est toujours pas en vue'.



Dans l'actualité des valeurs, Novo Nordisk grimpe de près de 3% à Copenhague, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du laboratoire pharmaceutique, et ce malgré un objectif de cours fortement abaissé.



Shell recule de plus de 1% à Londres, la compagnie énergétique ayant déclaré s'attendre à une production de gaz moins élevé qu'initialement prévu au quatrième trimestre 2024, dans la perspective de la publication de ses résultats annuels fin janvier.





