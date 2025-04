Europe: gains modérés pour entamer une semaine riche information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament cette semaine chargée sur des gains modérés (+0,3% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,6% à Paris), alors que le dossier des relations commerciales sino-américaines demeurent au centre de toutes les attentions.



La Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis, ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.



'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays, ces nouvelles postures préfigurent d'une éventuelle désescalade - ce qui participe au soulagement des investisseurs', jugeaient vendredi les équipes de CPR AM.



'Cette semaine sera la première depuis un certain temps où les données macroéconomiques et les résultats d'entreprises seront en concurrence avec les gros titres sur les droits de douane', pointe en outre Deutsche Bank.



La banque allemande cite notamment les publications à venir, aux Etats-Unis, d'une estimation de la croissance pour le premier trimestre et de l'indice des prix PCE, mercredi, puis du rapport officiel sur l'emploi pour avril, vendredi.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la semaine verra paraitre les premières estimations de PIB dans la zone euro, en Allemagne et en France pour le premier trimestre, ainsi que celles de l'inflation dans la zone euro pour le mois qui s'achève.



'Une avalanche de résultats d'entreprises se concentrera sur Microsoft et Meta mercredi, puis Apple et Amazon jeudi. Cela contribuera à la publication de 40% de la capitalisation boursière du S&P 500 cette semaine', ajoute Deutsche Bank.



A noter que toutes les places européennes d'Euronext resteront portes closes ce jeudi pour la Fête du Travail, ainsi que les Bourses de Francfort et de Zurich, alors que New York et Londres resteront quant à elles bien ouvertes.





