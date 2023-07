Europe: en légère hausse, semaine chargée en statistiques information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 11:24

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris et Francfort gagnent environ 0,3%, juste devant Londres (+0,2%).



Le semaine à venir sera dominée par la parution de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation allemande et française, ou encore la production industrielle en zone euro.



'Le compte rendu de la BCE sur sa réunion de juin (jeudi) sera une autre publication intéressante, compte tenu de l'hypothèse, renforcée ces derniers temps, d'une hausse de taux directeurs en septembre', pointe aussi Deutsche Bank.



Enfin, la semaine verra aussi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec en particulier les publications de grands établissements financiers comme JP Morgan Chase et Citigroup, attendues vendredi.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Novartis annonce que le tribunal de district américain du Delaware a rendu une décision négative concernant la validité d'un brevet couvrant Entresto et les combinaisons avec sacubitril et valsartan, qui expirera en 2025 pour son exclusivité pédiatrique.



Bayer annonce une collaboration avec l'Université de Pékin (PKU) afin de favoriser la traduction de la recherche pharmaceutique fondamentale en découverte et développement de médicaments. Il s'agira aussi d'accélérer la recherche sur les technologies de pointe tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique.



Enfin, BT Group annonce que son directeur général, Philip Jansen, a informé le Conseil qu'il avait l'intention de quitter ses fonctions 'au moment opportun' au cours des 12prochains mois.