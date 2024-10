Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: en légère hausse avant le compte rendu de la Fed information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières d'Europe sont en très légère hausse ce matin, Londres s'arrogeant 0,4% devant Paris et Francfort (+0,1%.).



Les marchés évoluent dans un contexte de stress géopolitique, entre l'escalade des tensions au Proche-Orient, l'enlisement de la guerre en Ukraine et les incertitudes concernant l'élection états-unienne, fin novembre.



'Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, il y a aussi probablement un peu de couverture qui s'opère avant la saison des résultats d'entreprises qui va débuter dans quelques jours', souligne Alexandre Baradez, analyste chez IG France.



En attendant le véritable coup d'envoi à la saison des résultats, qui sera donné vendredi par JP Morgan Chase, les opérateurs devraient se montrer attentifs, ce soir, au compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) du mois dernier.



'Il n'y a pas de débat sur la direction de la politique (assouplissement), mais sur la vitesse de l'ajustement', précisait en début de semaine Oddo BHF, estimant que les minutes du dernier FOMC 'donneront peut-être des éclaircissements sur ce point'.



Sur le front des statistiques, les marchés ont pris connaissance ce matin de la balance du commerce extérieur allemand. Celle-ci affiche un excédent de 22,5 milliards d'euros en août, un surplus en nette hausse par rapport à celui de 16,9 milliards du mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Les investisseurs prendront note de l'évolution des stocks de pétrole aux Etats-Unis à 16h30.

En attendant, le baril de Brent d'apprécie de 0,4% à Londres, pour atteindre 77,7$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, GSK a annoncé que de nouvelles données issues d'un essai de phase III avaient démontré l'efficacité d'une seule dose du vaccin Arexvy contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus, sur trois saisons complètes de VRS.



Deutsche Bank pourrait s'intéresser à Commerzbank et devrait mandater Morgan Stanley comme conseil selon Bloomberg suite à des informations de La Republica.





