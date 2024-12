Europe: en légère hausse à quelques heures de la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris, Londres et Francfort s'arrogeant entre 0,2 et 0,3% chacune.



Les investisseurs semblent vouloir limiter les prises de risquesà quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt, dernier grand rendez-vous de l'année sur les marchés financiers.



Ainsi, la Fed publiera ce soir à 20h00 (heure de Paris) un communiqué parachevant les deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire.



Celui-ci sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Les marchés s'attendent avec une quasi-certitude à ce que la Fed réduise ses taux directeurs d'un quart de point, mais l'incertitude demeure quant à l'évolution de leur trajectoire à l'approche de 2025.



Dans ce contexte, les investisseurs étudieront les prévisions de croissance, d'inflation et de taux des responsables de la banque centrale afin de tenter d'affiner leurs anticipations pour les mois à venir.



'Nous pensons que Powell va tenter d'adopter une tonalité neutre dans son discours, mais il est probable que ses propos ouvrent la voie à un ralentissement des baisses de taux', prédit-on chez Danske Bank.



La publication hier aux Etats-Unis de solides chiffres de la consommation est venue confirmer ce scénario.



'Après les publications d'inflation de la semaine dernière, le fait que les ventes au détail sortent au-dessus des attentes pour le sixième mois consécutif constitue un nouveau motif pour la Fed d'être plus prudente dans son cycle de baisses de taux', juge Bastien Drut, économiste chez CPR AM.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants suivront à 14h30 les chiffres des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis.



Toujours sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en novembre 2024, contre 2,0% en octobre selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



De son côté, l'inflation britannique a accéléré en novembre pour atteindre son niveau le plus élevé en huit mois du fait notamment de la flambée des coûts du logement, montrent des statistiques officielles publiées mercredi.





Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro évoluent peu, celui du Bund se détendant d'un point vers 2,22% malgré le vote de défiance contre le chancelier Scholz.



Celui des OAT françaises stagne vers 3,03%, ce qui fait remonter le 'spread' avec l'Allemagne à 81 points.



Le dix ans américain reste lui aussi peu changé autour de 4,38%.



L'euro reste stable face au billet vert, à 1,049$/E. Enfin, le baril de Brent s'apprécie de 0,5% à Londres, à 73,6 $.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour sa solution cobas Mass Spec comprenant l'analyseur cobas i 601 et le premier pack de réactifs Ionify de quatre dosages pour les hormones stéroïdes.



Assa Abloy annonce l'acquisition de Norshield Security Products, un fabricant américain d'ouvertures et de boîtiers de haute sécurité.



Siemens Gamesa annonce la vente de son activité d'électronique de puissance à ABB, incluant 400 employés et deux usines en Espagne, avec des actifs aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Australie.





