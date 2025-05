Europe: du vert après un FOMC sans grande surprise information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à progresser (+0,2% à Londres, +0,7% à Paris, +1,1% à Francfort), au lendemain d'une réunion de la Fed (FOMC) qui a débouché, sans grande surprise, sur un statu quo sur sa politique monétaire.



La banque centrale américaine a de nouveau laissé ses taux inchangés et n'a fourni aucun signal clair quant à un abaissement prochain du loyer de l'argent, soulignant que 'l'inflation reste encore a des niveaux assez élevés' aux Etats-Unis.



'Jerome Powell a adopté un ton flexible, reconnaissant que l'inflation refluait progressivement, et n'excluant pas d'éventuelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année si les indicateurs devaient continuer de s'améliorer', note toutefois Linh Tran.



'Ces déclarations créent un coussin psychologique positif pour les investisseurs - ni trop enthousiaste, ni décourageant - ce qui devrait aider à préserver l'appétit pour le risque à court terme', estime cet analyste marchés chez XS.com.



Les regards vont désormais se tourner vers la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait annoncer à l'heure du déjeuner une baisse de son taux directeur de 25 points de base, se dirigeant ainsi vers une politique monétaire plus accommodante.



'La baisse des prévisions d'inflation et de croissance pourrait ouvrir la porte à des réductions plus rapides au second semestre. Mais pour l'instant, nous nous attendons à un maintien de directives prudentes, dans un contexte d'incertitude', estime BofA.



En attendant ce rendez-vous, on notera que la production de l'industrie allemande s'est redressée de 3% en mars par rapport au mois précédent, ce qui suggèrerait que 'l'économie allemande croitra dans les trimestres à venir', selon Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les trimestriels d'Adecco (+6% à Zurich), Infineon (+3% à Francfort) et AB InBev (+3% à Bruxelles), mais délaissent ceux de Henkel (-1% à Francfort) et surtout Solvay (-9% à Bruxelles).





