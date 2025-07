Europe: démarrage poussif pour la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 11:10









(Zonebourse.com) - Contrastant avec la forme affichée par les marchés actions américains, les places européennes font preuve d'une certaine morosité (-0,1% à Londres et à Milan, -0,4% à Paris, -0,7% à Francfort) en ce début de saison des résultats.



Le semaine a démarré du bon pied à Wall Street avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq-100, principalement tirés par les 'titans' de la cote qui continuent d'aspirer les liquidités, à l'image d'Alphabet qui s'est adjugé 2,7%.



'Les marchés se tourneront vers les résultats du deuxième trimestre des principales entreprises technologiques américaines pour justifier le récent rallye du secteur', souligne Mark Haefele, chief investment officer, UBS Global Wealth Management.



'À l'inverse, la morosité l'emporte en zone euro. Alors que l'EuroStoxx est en hausse de 19,6% depuis le début de 2024, les attentes de résultats sont en chute libre de 15,4% pour le deuxième trimestre', constate Christopher Dembik, chez Pictet AM.



'On est tenté de considérer que toutes les mauvaises nouvelles possibles et imaginables ont déjà été 'pricées'. C'est probable. Mais on pourrait encore avoir des mauvaises surprises à cause de la force de l'euro', prévient le stratège.



'Contrairement aux résultats du premier trimestre qui avaient été surtout influencés par la guerre commerciale et le retour de l'inflation, ceux du deuxième trimestre devraient être fortement impactés par l'évolution des taux de change', poursuit-il.



Parmi les publications du jour en Europe, Compass Group s'adjuge 5% à Londres, à la suite d'un relèvement par le groupe de restauration collective de ses prévisions pour 2025, ainsi que de l'annonce de l'acquisition de Vermaat Groep.



A l'inverse, AkzoNobel recule de près de 3% à Amsterdam, le fournisseur de peintures et d'enduits ayant abaissé sa prévision minimale d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, mentionnant les 'incertitudes de marché en cours'.



Givaudan lâche 5% à Zurich, après la présentation par le groupe de parfums et d'arômes d'un bénéfice net quasi stable au titre du premier semestre 2025, malgré une croissance d'un peu plus de 6% de ses ventes en données comparables.



A l'image de sa maison-mère Sartorius (-7% à Francfort), Sartorius Stedim Biotech essuie un fort recul à Paris (-9%), après la publication de résultats semestriels pourtant en progression, dévoilés par ce fournisseur à l'industrie pharmaceutique.





