 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Europe : début de semaine positif malgré la géopolitique
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:40

Les Bourses européennes commencent la semaine avec résilience ( 0,8% à Francfort, 0,6% à Milan, 0,5% Madrid, 0,2% à Londres, 0,1% à Paris) face au retour de la géopolitique au devant de la scène avec les évènements au Venezuela.


La capture du président vénézuélien par l'armée américaine samedi semble plutôt bien accueillie, en dépit des incertitudes ouvertes dans ce pays d'Amérique du Sud disposant des ressources pétrolières parmi les plus importantes du monde.

"Les exportations de pétrole vénézuélien restent modestes et rien n'indique pour l'instant que la situation va provoquer des perturbations au niveau de la production ou des ventes", estiment les analystes de Danske Bank.

Les investisseurs semblent vouloir démarrer 2026 en s'accrochant à l'adage bien connu qui veut que le premier mois de l'année est bien souvent positif pour les indices boursiers, un phénomène connu sous le nom d'"effet janvier".

Cette première semaine complète de 2026 s'annonce particulièrement riche en indicateurs macroéconomiques en Europe, avec par exemple les indices d'activité PMI, les indices du sentiment économique, ou encore l'inflation dans la zone euro.

Au niveau national, doivent paraitre dans les prochains jours de nombreuses données en Allemagne et en France, dont des estimations rapides de l'inflation, ainsi que la production industrielle ou la balance commerciale pour novembre.

Aux Etats-Unis sont attendus notamment les indices d'activité ISM, l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, et surtout le rapport officiel sur le marché du travail pour le mois de décembre.

"Nos économistes américains s'attendent à ce que les créations de postes non agricoles aient augmenté de 50 000 (après 64 000 en novembre) et à ce que le taux de chômage ait reculé légèrement à 4,5%", indique à ce sujet Deutsche Bank.

Dans l'actualité des valeurs, Rheinmettal grimpe de 7% à Francfort après la décision de la Bundeswehr d'étendre substantiellement un contrat-cadre initialement conclu en décembre 2022 pour des munitions de 30mm destinées au VCI Puma.

En tête du SBF120 à Paris, Exail Technologies s'envole de 11% après l'annonce de la signature d'une commande importante portant sur plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de plusieurs marines.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 13:21 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Nicolas Maduro appelé à comparaitre devant un tribunal de New York
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:03 

    Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse doivent comparaître lundi devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevés à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui a ouvert la voie aux plans de Washington pour dominer ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Des personnes dégagent des débris après l'attaque par des drones d'une clinique privée à Kiev, le 5 janvier 2026, en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Ukraine: des frappes russes touchent une clinique à Kiev et font deux morts
    information fournie par AFP 05.01.2026 12:47 

    Des frappes russes ont touché lundi une clinique à Kiev, entraînant une évacuation en pleine nuit et sous un froid polaire, et tué deux personnes dont un patient, à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine visant à relancer les efforts diplomatiques pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank