Europe: début d'une semaine chargée dans la prudence

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament avec une certaine prudence (-0,3% à Londres, -0,4% à Francfort, stabilité à Paris) une semaine qui s'annonce fort chargée, entre réunion de la BCE, données macroéconomiques et saison des résultats d'entreprises.



Principal rendez-vous des jours à venir, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne doit tenir jeudi sa réunion de politique monétaire à Athènes, un statu quo sur les taux directeurs étant généralement attendu par les économistes.



'Il n'y a pas de raison que le Conseil des Gouverneurs affiche de nouveau un biais restrictif, au-delà d'une vigilance quant à l'évolution des risques haussiers d'inflation causés par la tension récente des marchés de l'énergie', estime Oddo BHF.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment les indices PMI préliminaires, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, ou encore une première estimation de la croissance américaine au troisième trimestre.



Sur le front des publications d'entreprises, sont par exemple prévues celles de groupes européens comme Novartis, Air Liquide, Unilever et Sanofi, mais aussi des géants technologiques américains Microsoft, Meta et Amazon.



Pour l'heure, Philips cède 1% à Amsterdam, les investisseurs se montrant peu impressionnés par les résultats trimestriels meilleurs que prévu du spécialiste des équipements de santé, pas plus que par son relèvement d'objectifs annuels.



Volkswagen lâche de son côté 3% à Francfort après l'annonce par le constructeur automobile de résultats décevants pour son troisième trimestre, ainsi que d'une révision à la baisse de ses objectifs pour l'ensemble de 2023.





