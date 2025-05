Europe: Bourses soutenues par l'optimisme de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent une certaine bonne humeur ce vendredi (+0,4% à Londres, +0,5% à Paris et à Francfort), encouragées par l'orientation favorable de Wall Street (+0,6% sur le Dow Jones, +1,1% sur le Nasdaq la veille).



Des espoirs d'accalmie au niveau des tensions commerciales semblent continuer de soutenir le moral des investisseurs, Donald Trump ayant en effet déclaré jeudi que 'les droits de douane visant la Chine pourraient baisser'.



Par ailleurs, 'les résultats trimestriels publiés jusqu'ici par les groupes européens se situent en majorité au-dessus des attentes du consensus', soulignait mercredi Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



Ce dernier pointait toutefois qu'ils avaient profité 'd'achats d'anticipation en amont de l'application de droits de douane plus élevés', et que 'le marché est en train de réviser à la baisse les estimations de bénéfices pour l'année en cours'.



'Le fort rebond des actions ne nous semble pas prendre suffisamment en compte les risques sur la croissance et donc sur les bénéfices, en particulier aux Etats-Unis', estime d'ailleurs François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



Selon lui, le scénario de base des marchés semble trop optimiste et 'le risque de déception concernant les négociations commerciales en cours parait élevé, ce qui pourrait renverser la perception actuellement assez optimiste des investisseurs'.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'était prévue ce vendredi, laissant les investisseurs se concentrer sur les publications trimestrielles d'entreprises de la séance, plutôt nombreuses en dehors de Paris.



Ainsi, l'action IAG (International Airlines Group) gagne 2% à Londres, la maison-mère de British Airways, Iberia et Vueling ayant dépassé les attentes au premier trimestre, ce qui l'a conduit à confirmer ses prévisions annuelles.



Les investisseurs accueillent aussi favorablement les résultats du groupe énergétique Enel (+1% à Milan) et de Commerzbank (+1% à Francfort), mais sanctionnent les chiffres sous les attentes de la maison Campari (-3% à Milan).





