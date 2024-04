Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses rassurées par les chiffres de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres et à Francfort, +1% à Paris) ce mercredi, sur fond de données rassurantes sur le front de l'inflation dans la région, Paris profitant en prime d'une publication solide de son poids-lourd LVMH.



Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2% sur un an en mars, contre 3,4% en février, et en données sous-jacentes, le taux d'inflation annuel est passé de 4,5% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



'Si la tendance à la baisse persiste, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre pourrait envisager une baisse des taux dès juin, éventuellement suivie de deux autres au second semestre 2024', réagit-on chez ADSS.



Concernant la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,4% en mars, contre 2,6% en février, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide au titre du mois dernier, tandis que celui de l'UE est passé de 2,8% à 2,6% d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, LVMH grimpe de 4% à Paris, au lendemain d'un point d'activité trimestriel qu'Oddo BHF juge 'plutôt rassurant, et ce même s'il se confirme que la croissance de la division mode et maroquinerie à ce stade accuse un peu le coup'.



adidas a pour sa part relevé ses prévisions annuelles dans la foulée de l'annonce d'un premier trimestre bien meilleur que prévu mardi soir, ce qui fait bondir le titre du fournisseur d'articles de sport de 6% à Francfort.



En revanche, ASML lâche près de 5% à Amsterdam, après la publication par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs d'un BPA en baisse séquentielle de 40% au premier trimestre 2024, sur des revenus en recul de 27%.





