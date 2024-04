Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses rassurées par la tech américaine information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent globalement en progression ce vendredi (+0,3% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,2% à Paris), globalement rassurées par des publications de bonne facture de la part de Microsoft et d'Alphabet jeudi soir.



Après une déception suscitée la veille par Meta Platforms, ces deux géants technologiques américains ont dévoilé des performes solides, avec des BPA trimestriels en progressions de respectivement 20% et 61%, mettant en avant le développement de l'IA.



'Microsoft Copilot et la pile Copilot orchestrent une nouvelle ère de transformation par l'intelligence artificielle, générant de meilleurs résultats commerciaux dans tous les rôles et tous les secteurs d'activité', soulignait ainsi Satya Nadella, le PDG de Microsoft.



L'optimisme prévaut donc à l'approche de la parution, en début d'après-midi -en marge des revenus et dépenses des ménages américains- de l'indice d'inflation PCE pour le mois de mars, indicateur privilégié de la Fed pour sa politique monétaire.



En attendant, sur le front des valeurs européennes, Electrolux gagne 2% à Stockholm alors que son directeur général a annoncé son départ pour début 2025, à l'occasion de la publication de pertes trimestrielles creusées chez le groupe électroménager.



Thyssenkrupp bondit de 11% à Francfort, entouré à la suite d'un accord portant sur la cession d'une participation de 20% au sein de son activité sidérurgique à EP Corporate Group, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.



A la Bourse de Paris, les investisseurs se montrent satisfaits du point d'activité du groupe de matériaux de construction Saint-Gobain (+5%), mais non de ceux du motoriste Safran (-1%) et du constructeur aéronautique Airbus (-2%).





