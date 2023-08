Europe: Bourses préoccupées par la Chine information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce mardi (-1,2% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,9% à Paris), manifestement plus préoccupées que rassurées par un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise décidé cette nuit.



La Banque populaire de Chine (BPC) a en effet réduit le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois, illustrant ainsi l'inquiétude des autorités locales face à des signes d'une économie chinoise en perte de vitesse.



'Les données décevantes sur l'activité en juillet, l'inflation inférieure à zéro et les inquiétudes renouvelées concernant le secteur immobilier et le secteur bancaire parallèle renforcent l'urgence pour les décideurs d'agir rapidement', réagit Commerzbank.



'Alors qu'une liste de plans et de mesures politiques a été déployée ces dernières semaines, des actions concrètes sont indispensables pour renforcer la confiance avant qu'elle ne se détériore davantage', poursuit la banque allemande.



Nouvelle plus encourageante en provenance d'Asie, la croissance du PIB du Japon s'est accélérée à +1,5% en rythme séquentiel au deuxième trimestre 2023, soit environ le double du taux attendu en consensus, grâce à la vigueur des exportations.



Toujours au chapitre des statistiques, l'indicateur ZEW des perspectives économiques pour l'Allemagne remonte de 2,4 points à -12,3 en août, mais celui évaluant la situation actuelle chute de 11,8 points à -71,3, son plus bas niveau depuis octobre 2022.



Dans l'actualité des valeurs, Marks and Spencer bondit de près de 7% à Londres, la chaine de grands magasins ayant dévoilé des ventes dynamiques et indiqué prévoir une hausse de son bénéfice annuel, à l'occasion d'un point d'activité.