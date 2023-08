Europe: Bourses préoccupées par la Chine information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 11:48

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce mardi (-0,5% à Londres, -0,8% à Francfort et à Paris), sur fond de données économiques décevantes en provenance de Chine publiées cette nuit.



Deutsche Bank souligne ainsi que les exportations chinoises ont chuté pour le troisième mois consécutif en juillet, de 14,5% en glissement annuel (leur plus forte baisse depuis juillet 2020), tandis que les importations se sont contractées de 12,4%.



'Ces données plus mauvaises que prévu soulignent que la deuxième économie mondiale est tirée vers le bas à la fois par la faiblesse de la demande mondiale et par un ralentissement intérieur', met en avant la banque allemande.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Glencore lâche près de 4% à Londres dans le sillage de résultats en chute au titre des six premiers mois de l'année, et malgré l'annonce par le groupe de matières premières de distributions supplémentaires à ses actionnaires.



Intercontinental Hotels s'adjuge par contre plus de 2%, la chaine hôtelière britannique ayant vu ses bénéfices comme ses revenus progresser au premier semestre 2023, 'avec des ouvertures d'hôtels et des signatures nettement supérieures à l'année précédente'.



Fraport bondit de plus de 7% à Francfort, après un resserrement à la hausse des objectifs annuels de l'exploitant aéroportuaire, à l'occasion d'une publication semestrielle de bonne facture à la faveur du redressement du trafic passagers à Francfort.