Europe: Bourses partagées entre inflation et Proche-Orient

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mardi (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort, mais -0,2% à Paris), partagées entre de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation et les craintes générées par la situation au Proche-Orient.



Confirmant la tendance révélée par les données aux échelons nationaux ces derniers jours, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,8% en septembre, en nette baisse donc après un taux de 2,2% observé le mois précédent.



'Il semble désormais très probable qu'après un rebond temporaire du taux global dû à des effets de base au cours des trois prochains mois, l'inflation globale reste inférieure à l'objectif de la BCE au cours de l'année à venir', réagit Capital Economics.



Prévoyant que ce taux d'inflation ne sera en moyenne que de 1,6% en 2025, le bureau d'analyse londonien anticipe désormais une baisse du taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne de 25 points de base en octobre, à 3,25%.



La perspective d'assouplissement monétaire paraît d'autant plus justifiée au vu de l'indice PMI manufacturier de la zone euro, qui s'est replié de 45,8 en août à 45 le mois dernier, signalant ainsi une détérioration accrue de la conjoncture du secteur.



'Ce qui avait commencé comme un très léger repli des effectifs en milieu d'année 2023 s'est transformé en une baisse marquée de l'emploi en fin de troisième trimestre 2024', pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



L'activité manufacturière britannique a par contre enchaîné en septembre un cinquième mois consécutif de croissance à la faveur de la solidité de la demande intérieure, avec un indice PMI ressorti à 51,5 pour le mois écoulé.



En revanche, les nouvelles en provenance du Proche-Orient n'ont pas de quoi rassurer les investisseurs, des chars israéliens étant entrés cette nuit sur le territoire libanais, une offensive sans précédent depuis 2006.





