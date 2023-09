Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses moroses avant la Fed et la BoE information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans le rouge (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -1% à Paris) une semaine qui sera dominée par les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre (BoE).



'La pression en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt semble s'être quelque peu relâchée avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire (FOMC)', estimait pourtant Christian Scherrmann, économiste chez DWS Group, la semaine dernière.



Pointant en effet une atténuation des tensions sur le marché du travail et de l'inflation sous-jacente, l'économiste ne s'attend pas à une nouvelle hausse des taux de la Fed et prévoit le premier ajustement à la baisse au deuxième trimestre 2024.



Après la Fed mercredi soir, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre d'annoncer sa décision de politique monétaire, jeudi en milieu de journée, UBS anticipant à ce sujet une hausse finale de 25 points de base du taux directeur, à un niveau terminal de 5,5%.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre par exemple les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni en août, puis les indices d'activité PMI en estimation flash pour septembre.



Dans l'actualité des valeurs, GSK se hisse en terrain positif (+1%) à Londres, après l'approbation par la FDA américaine de son Ojjaara pour le traitement de la myélofibrose associée à de l'anémie aux Etats-Unis.



Société Générale abandonne par contre 9% à Paris, à la suite de la présentation par le groupe bancaire de son plan stratégique et de ses objectifs à horizon 2026, présentation jugée décevante par KBW.





