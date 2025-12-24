Europe : Bourses en pause au terme d'une année faste
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 11:28
Les opérateurs ont clairement bouclé leurs positions pour l'année et marquent une pause afin de digérer les bonnes performances enregistrées en 2025 : à ce stade, le STOXX Europe 600 s'inscrit en progression de 16% depuis le 1er janvier.
Parmi les principaux indices nationaux, l'IBEX 35 s'adjuge pour l'heure une envolée annuelle de 48%, loin devant le FTSE MIB ( 30%), le DAX ( 22%) et le FTSE 100 ( 21%), qui surperforment largement le CAC 40 ( 10%).
Les marchés d'actions auront ainsi fait preuve d'une étonnante résilience en dépit de l'instauration des nouveaux droits de douane américains, dont les effets sur la croissance et l'inflation sont finalement restés contenus.
Les perturbations et incertitudes générées par la politique de Donald Trump n'auront d'ailleurs pas non plus empêché les indices américains de connaitre une année faste, tirés principalement par les géants de la tech sur fond d'engouement pour l'IA.
"Depuis trois ans, l'Intelligence Artificielle (IA) bouscule les marchés avec une intensité qui rappelle les grands tournants de l'histoire du numérique", soulignait la société de gestion CPR Asset Management, vendredi dernier.
"Ce cycle se distingue par sa rapidité et, surtout, par le poids financier nécessaire pour le soutenir. De plus, ce que l'on décrit souvent comme une "course à la taille" est en large part aussi une course à l'électricité", poursuivait-elle.
Dans l'actualité des valeurs en Europe, bp reste atone à Londres après un accord par lequel le géant énergétique va vendre à Stonepeak une participation de 65% dans sa filiale spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs Castrol.
Les investisseurs ne se montrent pas plus réactifs à l'annonce par Sanofi (stable à Paris) d'un accord pour l'acquisition de Dynavax, entreprise qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B et en développe un autre contre le zona.
A lire aussi
-
L'Union européenne a exigé mercredi des "clarifications" et condamné fermement les sanctions "injustifiées" imposées par l'administration Trump à l'ancien commissaire Thierry Breton et quatre autres personnalités européennes engagées pour une stricte régulation ... Lire la suite
-
Ce type d'hydrogène "natif", naturellement bas carbone, fait l'objet de nombreuses prospections à travers la France. Les projets relatifs à "l'hydrogène blanc" s'accélèrent. L'Etat a accordé un nouveau permis dans le Sud-Ouest, pour rechercher de l'hydrogène naturel, ... Lire la suite
-
Pour la première fois depuis 1964, le Salon de l'agriculture pourrait ne pas accueillir de vaches, véritables stars qui attirent les visiteurs mais aussi des revenus pour les éleveurs espérant remporter des prix ou vendre leurs meilleurs taureaux et génisses. L'ombre ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron et la classe politique française en général, à l'exception de certaines voix au RN, ont condamné mercredi la décision de l'administration Trump d'interdire de séjour l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre personnalités européennes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer