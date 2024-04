Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en ordre dispersé avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce jeudi (+0,6% à Londres, mais -0,6% à Francfort et à Paris), pour une séance placée sous le signe des publications de résultats d'entreprises au titre des trois premiers mois de l'année.



Ces dernières se montrent à nouveau particulièrement nombreuses à Paris, celles de Sanofi (+4%) et de STMicro (+2%) recevant ainsi des accueils chaleureux, à l'inverse de celles de Dassault Systèmes (-5%), Pernod Ricard et Carrefour (-3%).



Sur les autres places européennes, les opérateurs saluent les publications d'Unilever (+5%) à Amsterdam, ainsi que d'AstraZeneca (+5%) et de Barclays (+4%) à Londres, mais ils sanctionnent celle de Nestlé (-3%) à Zurich.



La séance sera aussi marquée par la publication, en début d'après-midi, de la toute première estimation du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, le consensus prévoyant un ralentissement de la croissance à un taux de l'ordre de 2,5% en rythme annualisé.



En attendant, les prévisions décevantes dévoilées la veille au soir par Meta, la maison-mère de Facebook et d'Instagram, semblent susceptibles de compromettre le récent regain d'optimisme qui avait entouré le compartiment technologique.



Le groupe de Mark Zuckerberg a notamment relevé ses prévisions de dépenses en capital pour l'ensemble de 2024 à 35-40 milliards de dollars, au lieu de 30-37 milliards de dollars, pour 'soutenir sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle (IA)'.





