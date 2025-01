Europe: Bourses en ordre dispersé avant le FOMC information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,1% à Londres, +0,6% à Francfort, -0,3% à Paris), dans l'expectative de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) attendue dans la soirée.



'Comme attendu, la Réserve fédérale devrait maintenir ses taux inchangés pour cette première réunion de l'année', estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM, pointant la performance de l'économie américaine et l'inflation élevée.



'En conférence de presse, Jerome Powell pourrait envisager une réduction de taux en mars si les données d'inflation confirment les prévisions de la Fed d'ici là. Cependant, à ce stade, la probabilité d'une telle décision nous semble faible', poursuit-il.



'Bien que la Fed reporte ses baisses de taux, son président écartera très probablement l'hypothèse d'une hausse', juge cependant François Rimeu, pour qui 'la réaction des marchés financiers devrait donc être modérée mais positive'.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs, après la clôture de Wall Street, aux publications trimestrielles simultanées de trois poids-lourds américains de la technologie, à savoir Tesla, Microsoft et Meta Platforms.



En attendant, sur le vieux continent, on notera que le PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,8% au quatrième trimestre 2024 en rythme séquentiel, un taux similaire à celui observé au troisième, grâce à une demande intérieure vigoureuse.



'Alors que le consensus table sur un ralentissement notable de l'économie espagnole en 2025 et une croissance de seulement 2,2% (contre 3,2% en 2024), nous pensons qu'elle connaîtra à nouveau une croissance d'environ 3%', réagit-on chez Capital Economics.



Parmi les publications de résultats du jour en Europe, les investisseurs délaissent celles de LVMH (-6% à Paris) et d'AkzoNobel (-5% à Amsterdam), mais acclament celles d'ASML (+9% à Amsterdam) et de Logitech (+6% à Zurich).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.