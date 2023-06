Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en net repli avant la Banque d'Angleterre information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes essuient de forts reculs de jeudi (-0,8% à Londres, -0,7% à Francfort, -1,3% à Paris), pâtissant encore de propos tenus la veille par Jerome Powell devant la Chambre des Représentants, à Washington.



Les investisseurs n'apprécient guère les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale, qui a fait comprendre que de nouvelles hausses de taux étaient à prévoir cette année, de quoi faire craindre un atterrissage brutal de l'économie américaine.



'Presque tous les membres du comité de politique monétaire (FOMC) estiment qu'il sera nécessaire de relever encore un peu plus les taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année', a-t-il ainsi déclaré devant les parlementaires américains.



Les regards se tournent maintenant vers la Banque d'Angleterre, où le comité de politique monétaire doit à son tour rendre son verdict. 'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base à 4,75% ce jeudi et à un autre relèvement en août', prévient UBS.



Après ce rendez-vous de la mi-journée, les opérateurs prendront connaissance, en milieu d'après-midi, des indicateurs avancés du Conference Board et des ventes de logements anciens aux Etats-Unis pour le mois de mai.



En attendant, sur le front des valeurs, SES se distingue à Paris en s'adjugeant 5%, après l'arrêt par l'opérateur de satellites luxembourgeois de ses discussions concernant une possible combinaison avec son concurrent américain Intelsat.





