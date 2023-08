Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en léger repli au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille, les minutes de la dernière réunion du FOMC ayant confirmé une position de fermeté de la Fed concernant sa politique monétaire.



Le procès-verbal a en effet indiqué que la plupart des participants 'continuaient de voir des risques importants à la hausse pour l'inflation, ce qui pourrait nécessiter un nouveau resserrement de la politique monétaire', selon Deutsche Bank.



'Ainsi, bien que l'inflation ait été plus encourageante ces derniers temps, les données d'activité restant solides devraient maintenir le biais faucon de la Fed à l'approche de sa réunion de septembre', poursuit la banque allemande.



Seule donnée parue ce matin en Europe, le solde de la balance commerciale de la zone euro s'est fortement amélioré à +12,5 milliards d'euros en juin, grâce à une chute de 5,6% des importations qui a largement absorbé un tassement de 0,5% des exportations.



Sur le front des valeurs, les opérateurs sanctionnent les publications semestrielles du fabricant d'équipements sanitaires Geberit (-4%) à Zurich, de l'assureur Aegon (-4%) et surtout de la plateforme de technologie financière Adyen (-25%) à Amsterdam.



BAE Systems perd plus de 4% à Londres, après un accord définitif signé par le groupe de défense pour acquérir l'activité Ball Aerospace, moyennant environ 5,55 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels.





