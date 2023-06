Europe: Bourses de bonne humeur avec l'inflation information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le mois de juin de bonne humeur (+0,5% à Londres, +1,1% à Francfort, +0,8% à Paris) sur fond d'accalmie du côté de l'inflation dans la zone euro au vu d'une estimation publiée en cours de matinée.



Le taux d'inflation annuel de la zone est en effet estimé à 6,1% en mai, marquant ainsi une nette décélération après le taux de 7% observé en avril, grâce notamment à une contraction de 1,7% sur un an des prix de l'énergie.



'L'inflation sous-jacente a probablement dépassé son pic, ce qui conforte notre attente d'une hausse des taux directeurs de la BCE de 25 points de base pour la dernière fois en juin', réagit-on chez Commerzbank.



De tels chiffres sont donc de nature à plaider pour une politique monétaire moins restrictive, d'autant plus que le secteur manufacturier de la zone euro bat de l'aile, à en croire un indice HCOB PMI qui a atteint un plus bas de 36 mois à 44,8 en mai.



'La production et les nouvelles commandes ont enregistré leurs plus forts reculs depuis six mois, entrainant la première baisse des prix de vente depuis septembre 2020', soulignent les enquêteurs de S&P Global qui ont compilé ces données.



Au Royaume-Uni aussi, la contraction de l'activité manufacturière s'est accélérée le mois dernier, l'indice PMI local s'étant établi à 47,1 après 47,8 en avril, marquant ainsi un dixième mois consécutif de contraction du secteur.



Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca gagne 1% à Londres, partagé entre une approbation aux Etats-Unis pour Lynparza dans le cancer de la prostate, et un arrêt du programme pour brazikumab dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



Neste grimpe de plus de 3% sur l'OMX, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'conserver' à 'achat' sur le titre du raffineur finlandais, le broker saluant les perspectives pour le diesel et les carburants d'aviation durables.