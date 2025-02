Europe: Bourses dans l'expectative des trimestriels information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - Après un début de semaine du bon pied lundi, les Bourses européennes se montrent globalement stables à l'image de Londres, Francfort et Paris, dans l'attente de nombreuses publications trimestrielles d'entreprises prévues dans les prochains jours.



Alors que les publications de résultats en Europe s'intensifient cette semaine, Bank of America dressait lundi un premier bilan de la saison, après qu'un quart des entreprises de la région ont selon lui dévoilé leurs comptes.



'Au vu des entreprises ayant publié, la croissance des BPA pour le quatrième trimestre se monte à ce stade à 11% en rythme annuel, bien au-dessus des attentes grâce aux financières et à la santé', notait-il, ajoutant que les analystes remontent leurs chiffres en réponse.



BofA constatait aussi que les entreprises qui ont manqué les attentes s'en sont trouvées lourdement sanctionnées, leurs actions ayant enregistré une sous-performance médiane sur une séance de 2,6%, soit la plus forte depuis plus d'une décennie.



Outre les publications d'entreprises européennes, les investisseurs devraient avoir un oeil sur l'audition semi-annuelle de Jerome Powell devant les parlementaires américains, prévue à partir de ce mardi après-midi.



Le patron de la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence. 'S'il est interrogé sur l'attitude de la Fed vis-à-vis de la politique tarifaire, sa réponse devrait en substance se résumer en trois mots : wait and see', estime ainsi Oddo BHF.



Seule donnée notable de la matinée en Europe, le taux de chômage au sens du BIT en France a diminué de 0,1 point à 7,3% de la population active au quatrième trimestre 2024, un niveau légèrement supérieur aux 7,1% de fin 2022-début 2023.



Dans l'actualité des valeurs, l'action bp reste atone à Londres après la publication ce matin de ses résultats annuels, étant toutefois rappelé qu'elle avait bondi de 7,4% lundi, sur des rumeurs d'une prise de 'participation significative' de l'investisseur activiste Elliott.



Parmi les autres publications du jour, les opérateurs saluent celles de SGS (+5% à Zurich) et dans une moindre mesure de Kering (+2% à Paris), mais délaissent celles d'UniCredit (-3% à Milan) et surtout de TUI (-9% à Francfort).





