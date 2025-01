Europe: Bourses dans l'expectative des trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace (-0,1% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris) alors que l'attention des investisseurs, accaparée ces derniers jours par l'investiture de Donald Trump, devrait maintenant se recentrer sur le vieux continent.



'La saison des résultats du quatrième trimestre 2024 est sur le point de démarrer en Europe, avec 10% des entreprises attendues d'ici la fin du mois, ce ratio passant à 40% d'ici la mi-février', soulignait ainsi Bank of America en début de semaine.



'Le consensus s'attend à ce que la croissance des BPA européens d'une année sur l'autre demeure légèrement positive au quatrième trimestre, à 1%, aidée par la faiblesse de l'euro', précisait l'établissement bancaire à ce sujet.



Outre la saison des résultats des entreprises, les investisseurs en Europe devraient se montrer attentifs à la situation politique en Allemagne, alors que les élections législatives anticipées doivent se tenir le 23 février.



'Une coalition dirigée par le centre-droit semble être le résultat le plus probable des élections fédérales allemandes du mois prochain, selon les sondages', note Barclays à ce sujet, estimant que 'la croissance pourrait en être stimulée avec le temps'.



'Pour l'instant, la perspective d'une expansion budgétaire pourrait être négative pour les Bunds, mais apporter de meilleures nouvelles pour le crédit, les actions et l'euro, selon nous', poursuit la banque britannique.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, le climat des affaires en France ressort quasi stable en janvier, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne un point à 95 et reste ainsi en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs, Puma dévisse de 17% à Francfort, l'équipementier sportif ayant vu ses résultats se détériorer l'an dernier, ce qui va le contraindre à lancer un programme de réductions de coûts en vue d'atteindre ses objectifs de marge.





