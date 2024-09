Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses dans l'expectative de la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament de façon hésitante (stabilité à Londres, -0,2% à Francfort, +0,1% à Paris) une semaine à nouveau placée sous le signe de la politique monétaire, avec les décisions à venir de la Fed et de la Banque d'Angleterre.



'Les attentes du marché concernant une réduction importante (50 points de base) lors de la réunion de mercredi ont augmenté', souligne Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, au sujet de la Fed.



'Nous restons sur notre position d'une réduction modérée de 25 points de base, mais les risques sont clairement orientés vers un mouvement plus audacieux', reconnait-il, pointant les dernières données du marché du travail et de l'inflation.



Selon lui, un assouplissement de 50 points de base 'pourrait être une option pour les réunions de novembre et de décembre, car la banque centrale doit préparer le marché afin d'éviter des turbulences inutiles'.



Toujours aux Etats-Unis, le calendrier de la semaine s'annonce riche en statistiques, avec par exemple les ventes de détail, la production industrielle, les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que les indices d'activités Empire State et Philly Fed.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance notamment des chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, ou encore des indices du sentiment économique en Allemagne et du climat des affaires en France.



Sur le front des valeurs, Repsol recule de plus de 1% à Madrid, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur l'action du groupe énergétique, avec un objectif de cours ramené de 17 à 11,5 euros.





