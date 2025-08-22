Europe: Bourses dans l'expectative de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 11:47









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides (+0,1% à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris et +0,4% à Milan), les investisseurs évitant de trop prendre position à quelques heures du discours très attendu du président de la Fed.



'Pour la dernière fois, Jerome Powell sera au symposium de Jackson Hole comme président de la Fed. Les marchés, pour ne rien dire de la Maison Blanche, voudraient un engagement clair à baisser les taux dès septembre, puis au-delà', souligne Bruno Cavalier.



'Les données économiques -dont certaines sont mises en doute par l'administration Trump- ne pointent pas toutes en ce sens, loin s'en faut', poursuit le chef économiste d'Oddo BHF, qui pointe aussi un 'contexte singulier' marqué par les pressions de Donald Trump.



'Ceux qui espèrent y voir plus clair aujourd'hui risquent d'être déçus', prévient pour sa part Michael Brown, stratège de marchés chez Pepperstone, pour qui Jerome Powell 'n'a aucun intérêt à s'engager aujourd'hui sur une direction précise'.



'Il reste encore un mois avant la réunion de septembre, et d'ici là on aura les chiffres de l'emploi d'août, ainsi que les rapports sur l'inflation', rappelle-t-il, estimant que le président de la Fed 'devrait répéter que la politique actuelle reste 'bien calibrée'.



Selon Michael Brown, les marchés pourraient donc être amenés à revoir à la baisse la probabilité d'une baisse de taux en septembre, susceptibles de passer selon lui d'environ 75% à une estimation autour d'une parité à 50/50.



En attendant ce rendez-vous, la matinée est marquée en Europe par une révision en baisse du PIB de l'Allemagne : il s'est finalement contracté de 0,3% au deuxième trimestre, alors que les économistes attendaient une confirmation du repli de 0,1% annoncé initialement.



'Même si cette contraction peut être considérée en partie comme un simple retour de bâton après le bon début d'année, elle montre quand même que l'économie allemande n'a pas encore vraiment redémarré', réagissent les économistes de Commerzbank.



'Nous pensons que la situation devrait s'améliorer dans les prochains trimestres, grâce aux taux d'intérêt plus bas de la BCE et à un coup de pouce budgétaire de l'Etat. Mais attention, la reprise attendue risque d'être assez molle', préviennent-ils.





