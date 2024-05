Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses calmes avant des séances chargées information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Dans un contexte assez calme ce lundi, les Bourses européennes commencent sur une note hésitante (stabilité à Londres, -0,1% à Paris, -0,2% à Francfort) une semaine qui s'annonce chargée tant sur le plan macroéconomique que sur celui des résultats.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour, mais les suivants verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, le taux de chômage en France, ou encore de nouvelles estimations de croissance et d'inflation en zone euro.



Aux Etats-Unis aussi la semaine s'annonce riche sur le front des statistiques, avec notamment les chiffres de l'inflation, des ventes de détail, de la production industrielle et de la construction résidentielle pour le mois d'avril.



Les prix américains à la consommation, attendus mercredi, devraient particulièrement retenir l'attention, les investisseurs tablant sur un léger ralentissement de l'inflation qui validerait le scénario de prochaines baisses de taux.



'Nous recommandons de bâtir des positions de portefeuille en fonction de tous les scénarios possibles, mais avec un biais privilégiant la perspective de baisses de taux', indique d'ailleurs Angelo Kourkafas, stratège chez Edward Jones.



Les prochains jours verront aussi se poursuivre les publications d'entreprises pour le premier trimestre, avec ceux de groupes tels que Bayer, KBC, Allianz et Vodafone en Europe, ou encore de Home Depot, Cisco et Walmart outre-Atlantique.



Pour l'heure, on notera qu'AkzoNobel s'adjuge 3% à Amsterdam, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le fournisseur de peintures et d'enduits de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 76 à 80 euros.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.