Europe: Bourses bien orientées dans l'attente de l'inflation

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,1% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), dans l'attente de la parution du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis, statistique majeure de la semaine.



Les prix à la consommation aux Etats-Unis pour juillet, à paraitre en début d'après-midi, seront d'autant plus suivis que les chiffres de juin, très inférieurs aux attentes, avaient éloigné la perspective de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



Un nouveau ralentissement des prix pourrait compliquer la tâche de la Fed, qui a récemment manifesté son intention de continuer à relever ses taux. Pour l'heure, Barclays s'attend toutefois à une remontée de 0,2 point du taux d'inflation annuel en juillet, à 3,2%.



'La récente baisse tendancielle du taux d'inflation annuel est susceptible de marquer une pause et même de s'inverser potentiellement dans les mois à venir, car les effets de base favorables ne seront plus pris en compte', prévient ainsi la banque britannique.



Dans l'attente de ce rendez-vous, l'attention des investisseurs se concentre sur les nombreuses publications d'entreprise de la matinée, acclamant ainsi un relèvement de prévisions annuelles chez ThyssenKrupp (+4% à Francfort).



Toujours parmi les publications allemandes -particulièrement fournies ce matin-, les opérateurs saluent aussi celles d'Allianz (+3%) et de Munich Re (+2%), mais sanctionnent lourdement celle de Siemens (-5%).



Sur les autres places européennes, un accueil chaleureux est réservé aux résultats de la compagnie pétro-gazière norvégienne Equinor (+5% sur l'OMX), à l'inverse de ceux du bancassureur KBC (-5% à Bruxelles).





