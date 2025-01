Europe: Bourses bien orientées à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mercredi (+0,2% à Londres, +1,1% à Francfort, +0,8% à Paris) à l'image de Wall Street la veille (+0,9% sur le S&P500), le retour de Donald Trump continuant de soutenir le moral des investisseurs.



'Les investisseurs en actions font le plein, car les réductions d'impôts et les politiques de déréglementation promises devraient stimuler les bénéfices des entreprises', estime Bruno Lamoral, gérant de portefeuilles chez DPAM.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



La vigueur de Wall Street -qui pourrait encore se confirmer cet après-midi après l'annonce par Donald Trump d'un gigantesque plan d'investissement dans l'intelligence artificielle- semble profiter en premier lieu à la Bourse de Francfort sur le vieux continent.



'Il est bon de rappeler que le DAX a bien résisté au marasme économique de l'Allemagne, à la faiblesse de l'Europe et aux incertitudes en Chine... car les Etats-Unis sont devenus le plus important partenaire commercial de l'Allemagne', pointe Alexandre Baradez.



'Face à la bonne tenue de l'économie américaine en 2024, les investisseurs ont fait le choix de continuer à acheter le DAX, étirant ses multiples de valorisation', poursuit ce responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Tenant le haut du pavé à Francfort ce mercredi, adidas bondit de plus de 6% après l'annonce de performances bien meilleures qu'attendu au titre de son quatrième trimestre 2024 et un optimisme en dépit de l'incertitude économique du moment.



Toujours, dans l'actualité des valeurs européennes, Barry Callebaut lâche 6% à Zurich, le chocolatier ayant abaissé sa prévision de volume de ventes pour son exercice 2024-25 du fait de la flambée des prix des fèves de cacao qui pénalise la demande.



easyJet perd près de 3% à Londres malgré des pertes réduites de moitié lors de son premier trimestre décalé, clos fin décembre, et une confiance affichée dans sa capacité à atteindre les prévisions du consensus pour l'exercice 2024-25.





