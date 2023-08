Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: biais positif malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut au sein des Bourses européennes (stabilité à Londres, mais +0,1% à Paris et +0,7% à Francfort), malgré une inflation qui s'est révélée un peu plus forte qu'espéré sur le mois qui s'achève dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en effet estimé à 5,3% en août 2023, stable par rapport à celui de juillet, selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



'La légère surprise à la hausse du taux d'inflation global était entièrement due à l'énergie, tandis que le taux sous-jacent a légèrement baissé', souligne toutefois Capital Economics au vu de cette publication.



Aussi, le bureau d'analyse londonien 'ne pense pas que ces données feront pencher la balance de l'opinion à la BCE de manière décisive en faveur d'une hausse de taux ou d'un statu quo lors la réunion prévue dans deux semaines'.



Autre donnée de la matinée, la croissance du PIB de la France a été confirmée à +0,5% au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, un relèvement des variations de stocks ayant compensé des révisions en baisse des demandes intérieure et extérieure.



Dans l'actualité des valeurs, UBS grimpe de près de 6% à Zurich, après des résultats bien meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre, résultats qui intègrent désormais les activités de Credit Suisse.



A Paris, Eramet rebondit de 9% après une communication rassurante du groupe minier au sujet de son activité au Gabon, alors que Pernod Ricard perd 4% dans le sillage de la publication des résultats annuels de la maison de spiritueux.





