Europe: ambiance maussade malgré des stats encourageantes

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en léger repli ce matin : Paris et Londres cèdent 0,3% tandis que Francfort grappille difficilement 0,1%.



Malgré l'agitation provoquée par les annonces successives - et souvent contradictoires - de Donald Trump ces dernières semaines, 'il y a un sentiment grandissant selon lequel on reste sur un chemin agité mais qui tend durablement vers une forme d'apaisement', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Même si l'administration américaine conserve une approche dure sur le commerce, on a déjà constaté les limites de cette stratégie, surtout quand les marchés commencent à s'affoler et que la cote de popularité de Trump dégringole', souligne-t-il.



'L'Union européenne absorbe le durcissement des règles du jeu commercial, soutenue par la poursuite de l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et un soutien budgétaire de très grande ampleur en Allemagne ', estime de son côté Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC.



En Europe, la matinée a été ponctuée par la parution de plusieurs statistiques d'importance.



Ainsi, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en mai 2025, contre 2,2% en avril selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Le taux retombe ainsi sous le barre des 2%, aidé par la chute des cours du pétrole.



Par ailleurs, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,2% en avril, en baisse par rapport aux 6,3% enregistré en mars, indique Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se détendent de 5 pts, à 4,4%, tandis que le Bund est à 2,49% (-2,5 pts) et l'OAT à 3,16% (-1,8 pt).



Dans l'actualité des sociétés européennes, BASF annonce que son usine de Black Mass à Schwarzheide, en Allemagne, est désormais opérationnelle.



Cette installation pourra traiter jusqu'à 15 000 tonnes de batteries lithium-ion en fin de vie et de déchets de production par an, soit environ 40 000 batteries de véhicules électriques.



BAE Systems annonce que la modernisation de son chantier naval en Floride a été achevée, marquant une étape clé dans un investissement de 250 millions de dollars destiné à renforcer ses capacités de réparation navale et son partenariat avec l'US Navy et l'industrie maritime commerciale.



Enfin, alors que British American Tobacco (BAT) achèvera son 1er semestre comptable le 31 juillet, le groupe anticipe des résultats semestriels légèrement supérieurs à ses prévisions initiales, avec une croissance attendue de 1 à 2 % du chiffre d'affaires annuel 2025, soutenue par une progression de 1,5 à 2,5 % du résultat opérationnel ajusté.









