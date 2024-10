Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: ambiance maussade avant l'inflation aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les places boursières sont en berne en Europe avec -0,3% à Paris et Francfort et -0,1% à Londres.



Hier soir, Wall Street avait pourtant fini en hausse (+0,6% pour le Nasdaq, +0,7% pour le S&P et +1% pour le Dow Jones) accueillant favorablement la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC.



Pour rappel, la banque centrale américaine a décidé de réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base lors de cette réunion, le plaçant dans une fourchette de 4,75 à 5%, entamant ainsi un cycle de normalisation monétaire.



'Le procès-verbal souligne que cette décision a été prise pour soutenir la croissance économique et empêcher une nouvelle détérioration de l'emploi', explique notamment Quasar Elizundia, chez Pepperstone.



'En ce qui concerne l'inflation, la Réserve fédérale s'est dit plus confiante dans les progrès réalisés vers son objectif annuel de 2%, bien qu'elle reste au-dessus du niveau souhaité' , pointe en outre ce stratège de recherche.



Les regards vont d'ailleurs se tourner vers la publication, en début d'après-midi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis, que Jefferies attend en hausse annuelle de 2,3% en données brutes et de 3,2% hors alimentation et énergie.



'Le calcul du CPI donne un poids exagéré au prix des services de logements, dont les loyers fictifs imputés aux propriétaires. Sans cela, l'inflation serait déjà au-dessous de 2%', notait Oddo BHF en début de semaine.



A Londres, le baril de Brut s'apprécie de 0,6%, à 77,2$ tandis que l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,09$/E.

Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans sont à 4,08% tandis que les Bunds de même échéance évoluent à 2,27%.



Dans l'actualité des valeurs européennes, GSK annonce avoir conclu des accords avec 10 cabinets d'avocats représentant 93 % des affaires en cours de responsabilité civile liées au Zantac (ranitidine) dans les tribunaux d'État des Etats-Unis.



Unilever annonce la vente de sa filiale russe au groupe Arnest, un fabricant russe de parfums, cosmétiques et produits ménagers.

Cette transaction inclut l'ensemble des activités de Unilever en Russie ainsi que ses quatre usines dans le pays, de même que ses activités en Biélorussie.



Enfin, Roche indique avoir obtenu la certification CE pour le premier diagnostic compagnon permettant d'identifier les patients atteints d'un cancer gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne éligibles à un traitement ciblé par VYLOY.





