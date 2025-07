Europe: accord douanier salué avant une semaine très riche information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 11:25









(Zonebourse.com) - Saluant l'accord douanier conclu dimanche soir entre les Etats-Unis et l'UE, les Bourses européennes commencent de bonne humeur (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,6% à Paris, +0,8% à Milan) cette semaine la plus chargée de l'année.



Lors de leur rencontre en Ecosse, Donald Trump et Ursula von der Leyen ont convenu d'un taux de droits de douane de 15% sur la plupart des exportations de l'UE vers les États-Unis, certains produits stratégiques en étant toutefois exemptés.



En outre, l'Union européenne s'est engagé auprès des Etats-Unis à leur acheter pour 750 milliards de dollars de ressources énergétiques, mais aussi à des investissements de 600 milliards de dollars sur le territoire américain.



'Dans un premier temps, cet accord est une bonne nouvelle, car il permet d'éviter une guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE qui aurait causé des dommages importants aux deux parties', reconnait Commerzbank.



Cependant, celle-ci souligne que 'cela ne change rien au fait que les entreprises européennes auront beaucoup plus de difficultés à exporter vers leur marché étranger le plus important, ce qui en soi exercera une pression notable sur l'économie de l'UE'.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'est prévue au calendrier ce lundi, mais les jours à venir verront paraitre de très nombreux indicateurs de premier ordre, aussi bien en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique.



Sur le vieux continent, sont ainsi attendus les premières estimations de PIB dans la zone euro, en Allemagne et en France pour le deuxième trimestre, mais aussi celles sur l'inflation pour le mois écoulé, ainsi que les indices PMI manufacturiers.



Aux Etats-Unis, les investisseurs devraient se montrer surtout attentifs à la croissance du PIB trimestriel et au rapport sur l'emploi pour juillet, ainsi qu'à la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC).



Au plan des publications d'entreprises aussi, la semaine s'annonce particulièrement riche avec par exemple, sur la seule journée de jeudi, celles de poids lourds tels que BMW, Shell, Unilever, ING, Société Générale ou Sanofi.



Les publications trimestrielles resteront nombreuses aussi outre-Atlantique, avec celles par exemple de P&G, Merck, Chevron, ainsi que des géants technologiques Microsoft, Meta, Apple et Amazon qui devraient retenir le plus l'attention.



Parmi les premières entreprises européennes à dévoiler leurs comptes semestriels cette semaine, l'équipementier automobile Forvia se trouve acclamé (+11% à Paris), à l'inverse du brasseur Heineken (-5% à Amsterdam).





