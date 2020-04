Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: Financements garantis par Madrid, poursuites des discussions avec Paris Reuters • 15/04/2020 à 10:45









EUROPCAR: FINANCEMENTS GARANTIS PAR MADRID, POURSUITES DES DISCUSSIONS AVEC PARIS PARIS (Reuters) - Europcar a annoncé mercredi avoir obtenu des lignes de financement garanties par l'Etat espagnol et a ajouté que les discussions se poursuivaient afin d'obtenir d'autres financements garantis par l'Etat français. Le groupe de location de véhicules, dont l'activité a été durement touchée par les conséquences de l'épidémie de coronavirus, a précisé avoir finalisé des financements garantis à 70% par l'Etat espagnol pour un montant de 36 millions d'euros pour ses deux filiales opérationnelles en Espagne (Europcar et Goldcar). Europcar précise également qu'il poursuit ses démarches auprès de certaines de ses banques prêteuses en vue de l'obtention d'un financement additionnel garanti par l'Etat français via la banque publique bpifrance. Le loueur dit entretenir des contacts du même type par ses filiales à l'étranger dans les pays où des dispositifs similaires ont été déployés. A 9h42, le titre cédait 1,37% à 0,65 euro, en ligne avec l'indice SBF 120 (-1,24%). (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -4.21%