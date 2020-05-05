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Europcar, en perte au T1, vise une reprise lente cet été
Reuters05/05/2020 à 17:59

5 mai (Reuters) - Europcar Mobility Group EUCAR.PA annonce mardi dans un communiqué:

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES (IFRS 16) AU T1 EUR 556,9 MLNS VERSUS EUR 553,1 MLNS IL Y A UN AN

* UNE DETTE NETTE CORPORATE EUR 1,07 MDS AU 31 MARS 2020 VERSUS EUR 880 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* UNE PERTE CORPORATE EBITDA AJUSTÉ (IFRS 16) AU T1 EUR 64,9 MLNS VERSUS PERTE DE EUR 13,7 MLNS IL Y A UN AN

* UN FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION CORPORATE AU T1 EUR -136 MLNS VERSUS EUR -79 MLNS IL Y A UN AN

* QUE LE GROUPE A RÉAGI RAPIDEMENT À LA CRISE EN RÉDUISANT LES COÛTS OPÉRATIONNELS DANS TOUS LES PAYS, EN PARTICULIER LES COÛTS DES SIÈGES SOCIAUX

* UN COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (IFRS 16) AU 31 MARS 2020 DE EUR 43,0 MLNS VERSUS EUR 42,7 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* UNE PERTE NETTE (IFRS 16) AU T1 DE EUR 104,8 MLNS VERSUS PERTE EUR 67,3 MLNS IL Y A UN AN

* UNE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (IFRS 16) AU 31 MARS 2020 EUR 336,4 MLNS VERSUS EUR 289,9 MLNS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* QUE LE GROUPE ESTIME QU'AVRIL ET MAI SERONT ENCORE FORTEMENT TOUCHÉS, ET QUE L'ACTIVITÉ REPRENDRA LENTEMENT EN ÉTÉ

* QU'AUCUN NOUVEL OBJECTIF N'A ETE PUBLIÉ, COMPTE TENU DE LA VISIBILITÉ LIMITÉE DE LA SITUATION

Texte original sur Eikon

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