EuropaCorp: résultats en baisse sur six mois

(AOF) - EuropaCorp atteint une marge opérationnelle de 3,7 millions d'euros (soit 28% du chiffre d’affaires contre 51% il y a un an), en baisse « du fait des coûts des ventes générés par les films frais plus importants que ceux liés aux films de catalogue ». Le producteur affiche un résultat opérationnel positif de 1,1 million d’euros, "grâce à la nouvelle baisse des frais généraux" (-1,6 million d'euros soit -24%) et à un résultat exceptionnel de 2,3 millions d'euros. Les flux de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 8,2 millions d'euros, soit le même montant qu'il y a un an.

Le résultat net atteint 100 000 euros contre 700 000 euros il y a un an. Le producteur accuse notamment "des entrées limitées en France pour Dogman sorti le 27 septembre" .

Le chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros ressort en hausse de 2% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, avec de meilleures ventes TV/SVOD en France (+1,4 millions d'euros ) " compensées par des royalties internationales reçues plus faibles qu'au cours du semestre de l'exercice précédent".

Pour l'avenir, EuropaCorp a compte sur le film intitulé provisoirement " Weekend Escape Project ", réalisé par George Huang, qui " s'inscrit dans la lignée des films d'action EuropaCorp tels que Taken, Transporteur, From Paris with Love, Danny the Dog " et devrait sortir en salle au printemps 2024.

Le studio compte également sur l' accord de codéveloppement / coproduction signé pour l'adaptation en série de l'un de ses plus grands succès, Lucy, avec la société Village Roadshow basée à Los Angeles.

