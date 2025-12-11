Europacorp réduit sa perte nette au premier semestre

(AOF) - Europacorp s'adjuge 2,53% à 0,40 euro sur la place parisienne dans la sillage de la publication de ses résultats comptant pour le premier semestre. La société de production fondée par Luc Besson a déclaré une perte nette de 2 millions d'euros sur la période contre une perte de 4,9 millions un an plus tôt à la même période. La marge opérationnelle (revenus moins coûts des ventes) a atteint 4 millions d'euros, soit 29% du chiffre d'affaires contre 6%. La perte opérationnelle a été sensiblement réduite, passant de 3 millions à 100 000 euros.

S'agissant du chiffre d'affaire, il s'élève à 13,8 millions d'euros au 30 septembre 2025 contre 11,4 millions.

En termes de perspectives, le groupe a lancé le tournage de Father Joe, un nouveau long-métrage écrit par Luc Besson et a aussi signé des accords de codéveloppement/coproduction avec plusieurs partenaires. "Ces projets pourront être mis prochainement en production, dès lors que les financements associés seront sécurisés", précise la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS