EuropaCorp: émission d'actions attribuées aux salariés

(CercleFinance.com) - EuropaCorp annonce une augmentation de capital de 2.295.623 actions nouvelles consécutive à l'attribution gratuite d'actions aux salariés, qui portera ainsi, ce 24 septembre, son capital de 123.124.383 à 125.420.006 actions.



Conformément aux dispositions prévues par le plan d'attribution gratuite d'actions, ces actions feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris et seront immédiatement assimilées aux actions anciennes.





Valeurs associées EUROPACORP 0,47 EUR Euronext Paris -7,06%