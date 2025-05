EuropaCorp: C.A. annuel en repli, 'Dracula' en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - EuropaCorp a annoncé hier soir avoir généré un chiffre d'affaires en baisse de 11% au titre de son exercice 2024/2025, la bonne tenue de ses ventes à l'international ayant été plus que compensée par le repli de ses activités dans la télévision et le streaming.



La société de production indique dans un communiqué que ses revenus sur les 12 mois clos le 31 mars ont atteint 32 millions d'euros contre 35 millions un an plus tôt.



L'activité de ventes Internationales a représenté à elle seule 22 millions d'euros de revenus sur l'exercice, soit environ 70% du chiffre d'affaires annuel, contre 17,4 millions d'euros l'année précédente.



Le studio de cinéma indépendant précise que ces revenus proviennent principalement des livraisons aux distributeurs internationaux du film 'Dracula', réalisé par son fondateur Luc Besson, en vue de sa sortie prévu fin juillet.



Le film, écrit et réalisé par Luc Besson, met en scène Caleb Landry Jones, Christoph Waltz et Zoë Bleu dans les rôles principaux.



Les ventes pour la télévision et les SVOD ont cependant chuté à 5,2 millions d'euros, contre 13,3 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, qui avait bénéficié de l'ouverture de droits pour des franchises comme 'Taxi', 'Taken', 'Le Transporteur' ou 'Arthur'.



EuropaCorp précise activement développer une quinzaine de nouveaux projets de films et séries, dont certains en collaboration avec des acteurs reconnus du secteur.



Visiblement rassurés par le bon niveau des préventes de 'Dracula', les investisseurs portaient le titre en hausse de près de 5% jeudi à la Bourse de Paris. Il gagne plus de 53% depuis le début de l'année.





