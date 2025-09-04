 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Euronext va procéder à des rachats des actions
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 07:07

(Zonebourse.com) - Euronext annonce son intention de racheter 101 000 de ses propres actions dans le cadre de ses plans de rémunération à long terme, des rachats qui seront mis en oeuvre par un agent indépendant au cours d'une période se déroulant de ce 4 septembre jusqu'au 6 octobre inclus.

'Ce programme sera mené en conformité aux conditions de l'autorisation octroyée par l'assemblée générale des actionnaires d'Euronext du 15 mai 2025', précise le groupe de Bourses paneuropéen.

Dividendes

Valeurs associées

EURONEXT
138,700 EUR Euronext Paris +0,65%
