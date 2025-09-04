Euronext va procéder à des rachats des actions information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Euronext annonce son intention de racheter 101 000 de ses propres actions dans le cadre de ses plans de rémunération à long terme, des rachats qui seront mis en oeuvre par un agent indépendant au cours d'une période se déroulant de ce 4 septembre jusqu'au 6 octobre inclus.



'Ce programme sera mené en conformité aux conditions de l'autorisation octroyée par l'assemblée générale des actionnaires d'Euronext du 15 mai 2025', précise le groupe de Bourses paneuropéen.





