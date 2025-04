Euronext: un prospectus 'standardisé' pour faciliter les IPO information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé vendredi le lancement d'un prospectus commun européen 'standardisé', destiné à redynamiser un marché des introductions en Bourse en perte de vitesse du fait de l'environnement économique et politique compliqué du moment.



Ce document d'enregistrement simplifié vise à favoriser l'accès des sociétés émettrices souhaitant entrer en Bourse en leur offrant un 'template' standard rapidement utilisable en langue anglaise.



Ce format plus succinct, basé sur seulement 11 sections contre 21 aujourd'hui, requiert le même type de documentations sur toutes les places de marché exploitées par l'opérateur, à savoir Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Paris et Oslo.



Du point de vue des investisseurs, l'objectif est de proposer un cadre cohérent, quelle que soit la juridiction de la place concernée, avec la même manière de présenter les informations et l'objectif de faciliter la prise de décision.



'On pouvait avoir jusqu'ici des prospectus atteignant près de 700 pages en Italie, à comparer avec 100 ou 200 pages à Amsterdam, avec des rubriques pas toujours structurées de la même façon', explique Mathieu Caron, le responsable des marchés primaires chez Euronext.



'Nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques existantes, notamment en provenance des Etats-Unis où la SEC ne demande qu'un formulaire baptisé 'S-1'', ajoute-t-il.



'L'idée est d'apporter davantage de clarté et d'accessibilité en vue de favoriser les investissements transfrontaliers', poursuit Mathieu Caron.



Au-delà d'une simplification des procédures, l'initiative d'Euronext s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne dite 'Listing Act', qui consiste à favoriser l'accès des sociétés aux marchés de capitaux.



'Ses principales dispositions n'entreront pas en vigueur avant juin 2026 et nous anticipons son arrivée en reprenant bon nombre de ses recommandations', indique Mathieu Caron.



D'après le professionnel, le marché des IPO est aujourd'hui compliqué par l'extrême volatilité des marchés d'actions consécutive à la mise en place des nouveaux droits de douane américains, mais d'intéressantes opportunités pourraient selon lui se présenter à moyen terme.



'L'Europe constitue désormais une vraie région d'opportunités, ce qui lui lui permet d'attirer des actifs de qualité grâce à son cadre réglementaire stable et ses politiques bien identifiées', souligne-t-il.



'On commence à constater un certain intérêt de la part de sociétés qui auraient pu précédemment s'intéresser aux USA, mais qui semblent désormais plutôt pencher pour l'Europe', conclut le cadre d'Euronext.





