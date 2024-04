Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: S&P relève sa perspective sur la note de crédit information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le groupe de Bourses paneuropéen Euronext fait part de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's de relever de 'stable' à 'positive' la perspective associée à sa note de crédit, maintenue pour l'heure à 'BBB+'.



'Cette décision reflète l'achèvement approchant de l'intégration de Borsa Italiana Group, l'expansion réussie d'Euronext Clearing et le désendettement continu grâce à la forte génération de cash-flow du groupe', explique-t-il.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +0.06% EURONEXT Euronext Paris -0.06%