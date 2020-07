Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext reçoit l'autorisation pour acquérir jusqu'à 100 % de VP Securities Reuters • 16/07/2020 à 07:42









16 juillet (Reuters) - Euronext NV ENX.PA : * EURONEXT REÇOIT L'AUTORISATION DE L'AUTORITÉ DANOISE DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE POUR ACQUÉRIR JUSQU'À 100 % DE VP SECURITIES * EURONEXT A DÉJÀ OBTENU UN FORT SOUTIEN DES ACTIONNAIRES EXISTANTS DE VP SECURITIES, DES ACTIONNAIRES REPRÉSENTANT 90,68 % DU TOTAL DES ACTIONS AYANT DÉJÀ ACCEPTÉ * LE 31 AOÛT 2020, DATE LIMITE D'ACCEPTATION DE L'OFFRE D'EURONEXT * LES ACTIONNAIRES RECEVRONT LE PAIEMENT VERS LE 10 SEPTEMBRE 2020 Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.61%