Euronext: rechute des volumes sur les marchés 'cash' en mai information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés d'actions au comptant d' Euronext ont chuté de 30% d'un mois sur l'autre en mai, montrent des chiffres publiés lundi soir par l'opérateur boursier.



Le groupe indique que ses volumes quotidiens moyens sur les marchés cash se sont contractés à 2,7 millions de transactions le mois dernier, à comparec avec près de 3,9 millions en avril.



Ce repli survient alors que les marchés européens ont clôturé le mois de mai sur de fortes progressions, à la faveur de la désescalade constatée sur les tarifs douaniers, notamment entre les Etats-Unis et la Chine.



A l'inverse, la mise en place - début avril - des nouveaux droits de douane de Donald Trump s'était traduit par un regain de volatilité et des volumes d'activité en hausse de 15% sur le mois sur les places d'Euronext.



Sur les cinq premiers mois de 2025, le volume quotidien moyen s'inscrit cependant en progression de 29% à 3,1 millions de transactions, ce qui témoigne de l'arrivée de flux de capitaux entrants vers l'Europe en raison des tensions constatées sur le marchés américains.



D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à mai 2024, les volumes affichent une progression de 19%.



La maison mère des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne Milan et Oslo précise que seulement trois introductions en Bourse ont été enregistrées en mai, confirmant ainsi le marasme actuel du marché des IPO.



Sur les cinq premiers mois de l'année, ce sont 11 entrées en Bourse qui se sont matérialisées, contre 16 sur la période comparable de 2024.



Le titre Euronext évoluait sans grande direction mardi à Paris dans les premiers échanges, cédant autour de 0,5%.





EURONEXT 143,8000 EUR Euronext Paris -0,42%