Euronext rachète Substantive Research

(AOF) - Euronext annonce l'acquisition de 100 % de Substantive Research, une firme britannique spécialisée dans les services de recherche et d'analyse comparative des données de marché. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

" Fondée en 2015 et basée à Londres, Substantive Research fournit des recherches et des analyses comparatives de données de marché à une base croissante de plus de 100 clients mondiaux, à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, y compris des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des gestionnaires de patrimoine, des institutions sell-side et des marchés privés ", précise l'opérateur boursier.

" La combinaison de Commcise et de Substantive Research offre de multiples avantages aux clients ", poursuit Euronext. " Suite à l'intégration de Substantive Research, les clients de Commcise pourront accéder à des références de marché uniques au sein de l'application. Cela permettra aux gestionnaires d'actifs de démontrer leur conformité avec les réglementations en vigueur à l'aide d'une solution technologique unique et intégrée ".

