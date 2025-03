Euronext rachète Admincontrol pour 398 millions d'euros en valeur d'entreprise

(AOF) - Euronext a conclu un accord définitif avec Visma pour l'acquisition d'Admincontrol, un fournisseur de premier plan de solutions SaaS (Software as a Service) de gouvernance et de collaboration sécurisée dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. La transaction sera payée en espèces et représente une valeur d'entreprise de 4,650 milliards de couronnes norvégiennes (398 millions d'euros).

Admincontrol a connu une croissance annuelle à deux chiffres au cours des cinq dernières années et a enregistré 452 millions de couronnes norvégiennes (39 millions d'euros) de revenus et 200 millions de couronnes norvégiennes d'Ebitda (17 millions d'euros et 44 % de marge d'Ebitda) en 2024.

La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,5 Md€, répartis entre les transactions pour 33 %, la conservation & règlement-livraison pour 17 %… les services de cotation pour 15 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 8 % et le clearing pour 8 %… ;

- Modèle d’affaires : construction du n° 1 européen des infrastructures de marché financier, configuration de marchés de capitaux répondant aux enjeux futures, renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions boursières, connexion des économies européennes ;

- Capital ouvert dont 23,81 % détenu par 6 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (7,32 %), Cassa Depositi e Prestiti (7,32 %), Euroclear (4 %), Federale participatie (3,17 %), Intesa San Paolo (1,5 %) et ABN Amro (0,50 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 7 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fortes capacités d’intégration : migration des centres de données à Bergame puis celle du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading, expansion de l’offre de solutions de clearing à tous les marchés européens d’Euronext d’ici la fin de l’année,

- présence sur toute la chaîne de valeurs : des marchés primaires et secondaires aux services de clearing, avec diversification dans les services aux sociétés cotées et aux investisseurs, les offres de services liées à la data,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, validée par le SBTi et aux objectifs relevés puis transition vers une finance durable :

- réduction de l’empreinte carbone directe de 75 % en 2030 (vs 2020) et de 72 % en 2027 pour les fournisseurs,

- élargissement de l’offre d’indices ESG ;

- renforcement de la place de n° 1 européen de l’offre de véhicules d’investissement ESG–ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés...;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 1,9, des capitaux propres de près de 4 Mds€ et des disponibilités de 2 Mds€.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne et expansion freinée par la diversité des réglementations nationales ;

- Opportunités de croissance externe limitées en Europe ;

- Capacité à retenir les entreprises européennes tentées par la cotation sur les marchés américains ;

- Poursuite du succès de la branche « Technology solutions » et du marché Euro Growth ;

- Après une hausse de 11,7 du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2024 : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 2,48 €.