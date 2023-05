Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : pullback de -3% vers 69,8E information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 09:38









(CercleFinance.com) - Euronext subit un pullback de -3% vers 69,8E, ce qui donne lieu à l'ouverture d'un 'gap' sous 71,45E, après un nouvel échec sous 72,5/73E (niveau testé à 6 reprises depuis la mi-avril).

Le titre retrouvera rapidement du soutien vers 68,3E puis 67,15E, le plancher de la mi-mars... soit un potentiel de baisse peu impressionnant de -4%.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -2.23% EURONEXT Euronext Paris -2.64%